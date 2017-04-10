FaZe Clan заняла второе место в обновленном рейтинге команд по CS:GO

Портал HLTV.org обновил рейтинг команд по Counter-Strike: Global Offensive после турнира SL i-League StarSeries Season 3.



Датская команда Astralis по-прежнему занимает первую позицию. Чемпион третьего сезона SL i-League StarSeries - FaZe Clan поднялся на две строчки вверх, сместив со второго места польский коллектив Virtus.pro.





HellRaisers ворвалась в топ-10 и заняла седьмую позицию. Шведская пятерка fnatic поднялась на две строчки вверх и расположилась на девятом месте. Французская команда G2 Esports замкнула десятку лучших команд. Топ-10 рейтинга покинули Gambit Esports, Heroic и Cloud9.

Источник