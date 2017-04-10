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Ефимова дважды за день перекрыла лучший результат сезона в мире на дистанции 50 м брассом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова победила в финальном заплыве на 50 м брассом на чемпионате России, проходящем в Москве.

При этом она показала лучший результат сезона в мире, преодолев дистанцию за 29,88 секунды.

В полуфинальном заплыве Ефимова показала на этой дистанции результат 29,95 секунды, улучшив лучший результат сезона в мире, принадлежавший шведке Дженни Йоханссон (30,39).

Второе место заняла Анна Ганус (31,43), третье - Мария Темникова (31,52).

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