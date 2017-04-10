Ефимова дважды за день перекрыла лучший результат сезона в мире на дистанции 50 м брассом
Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова победила в финальном заплыве на 50 м брассом на чемпионате России, проходящем в Москве.
При этом она показала лучший результат сезона в мире, преодолев дистанцию за 29,88 секунды.
В полуфинальном заплыве Ефимова показала на этой дистанции результат 29,95 секунды, улучшив лучший результат сезона в мире, принадлежавший шведке Дженни Йоханссон (30,39).
Второе место заняла Анна Ганус (31,43), третье - Мария Темникова (31,52).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически