Александр Бубнов: Каррера в отличие от Луческу не берег лидеров – и правильно

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал травмы двух форвардов «Спартака» Зе Луиша и Луиса Адриано.

- «Зенит» прибавил только в критической ситуации – после того, как остался в меньшинстве. Петербуржцы бы включились и так, но красная карточка Ломбертсу заставила их мобилизоваться максимально быстро. Однако даже этого в конечном счете не хватило для победы. Луческу и его игроки в какой-то степени недооценили «Анжи».

Думаю, что румын ошибся, оставив на скамейке Кришито, чтобы поберечь его перед матчем со «Спартаком». Интересно, что Каррера беречь никого не стал и, скорее всего, потерял Луиса Адриано. Ну, потерял и что? Сыграют и без него. Зато красно-белые добились победы в «Уфе» и имеют комфортное преимущество над преследователями.

Возможная потеря Зе Луиша и Луиса Адриано? Каррера в любом случае поступил правильно, не став беречь лидеров. Игра с «Уфой» была не менее важной, чем будет с «Зенитом». Для «Спартака» – отсутствие лидеров не будет экстренной ситуацией, поскольку у них есть длинная скамейка, - передает слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, в 23-м туре чемпионата России «Зенит» встретится со «Спартаком» в Москве. Матч состоится 16 апреля на «Открытие Арене» и начнется в 20:00.

Подопечные Мирчи Луческу с 43 очками делят второе место с ЦСКА, но петербуржцы уступают армейцам по личным встречам. От лидирующего «Спартака» сине-бело-голубые отстают на восемь очков.