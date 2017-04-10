В 22-м туре установлена лучшая посещаемость в весеннем отрезке

Георгий Джикия: Спасибо Гаджиеву. Не каждый тренер обратит внимание на защитника команды, которая пропустила около 60 мячей

Защитник «Спартака» Георгий Джикия - о том, как за два года поднялся с ФНЛ до сборной России.