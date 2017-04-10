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Бывший защитник «Ак Барса» Пайгин заключил контракт с «Эдмонтоном»

Источник:  ХК «Эдмонтон Ойлерз»Комментарии

«Эдмонтон» заключил двухлетний контракт новичка с российским защитником Зиятом Пайгиным, сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее 22-летний игрок защищал цвета «Ак Барса». В нынешнем сезоне он провел 17 игр в регулярном чемпионате КХЛ, набрав четыре (1+3) очка. После завершения сезона в КХЛ он заключил контракт с фарм-клубом «Эдмонтона» «Бейкерсфилд Кондорс», выступающим в АХЛ, и провел за него два матча.

Пайгин был задрафтован «Ойлерз» в 2015 году под общим 209-м номером.

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