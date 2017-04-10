США, Мексика и Канада подали совместную заявку на проведение ЧМ-2026

США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение чемпионата мира 2026 года по футболу. Об сообщается в официальном микроблоге Федерации футбола Канады в Twitter.

Canada-USA-Mexico historic unified bid represents the 1st time that 3 nations would jointly host a FIFA competition



#2026🇨🇦🇺🇸🇲🇽 pic.twitter.com/nbqU7axNfo — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) 10 апреля 2017 г.

Ранее стало известно, что на проведение турнира претендуют Англия, Казахстан, Колумбия, Турция с Азербайджаном, Австралия с Новой Зеландией. Страна-хозяйка ЧМ- 2026 будет объявлена в мае 2020 года.

Добавим, что Канада ни разу не принимала мировое первенство. В последний раз в США чемпионат мира проходил в 1994 году. В Мексике соревнования проходили дважды - в 1970 и 1986 годах.

В январе текущего года было принято решение об участии на ЧМ-2026 48 команд. По предварительной информации, зону УЕФА представят 16 команд. От Африки выступят девять команд, от Азии – восемь. КОНКАКАФ и КОНМЕБОЛ представят по шесть команд, от Океании напрямую на турнир попадет одна команда. При этом в эти квоты входит и страна-хозяйка турнира.

Еще две путевки чемпионат мира будут разыграны с помощью плей-офф, в котором выступят шесть команд – по одной из каждых зон, кроме Европы, еще одна команда – из той зоны, в которую входит страна-хозяйка турнира.