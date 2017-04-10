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Виталий Мутко: Для Карасева главное - отсудить на чемпионате мира

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что судья Сергей Карасев не будет работать на Кубке конфедераций по футболу 2017 года в качестве главного арбитра.

- Это такой подход, что все топовые арбитры поедут судить молодежное мировое первенство. ФИФА хочет пропустить их через все турниры. Для Карасева главное - отсудить на чемпионате мира, я его в этом поддерживаю, поэтому ему надо ехать туда, куда его отправляют. Он может успеть вернуться и поработать на Кубке конфедераций, но судить первенство мира - это здорово, - передает слова Мутко ТАСС.

Ранее стало известно, что Карасев еще может получить назначение на Кубок конфедераций в качестве резервного арбитра или так называемого видеоассистента судьи.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе в группе A сыграют Россия, Новая Зеландия, Португалия и Мексика, а в группе B – Камерун, Чили, Австралия и Германия.

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