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Чарр и Фьюри едва не подрались на выставке в Кельне (видео)

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Немецкий боксер сирийского происхождения Мануэль Чарр и британец Тайсон Фьюри решили выяснить отношения вне ринга.

Встреча произошла в весьма необычном для бойцов месте - на ярмарке товаров для фитнеса в Кельне, сообщает DGnews. Со стороны рандеву показалась запланированным. Так, Чарр пришел на выставку в сопровождении нескольких мощных молодых людей, а также репортеров местного издания. Фьюри тоже не удивился встрече с британцем.

Что стоит за этим инцидентом - пока неизвестно. В СМИ появилась версия, что это запланированная пиар-акция для раскрутки вероятного боя между боксерами.

Напомним, Чарр - бывший соперник россиянина Александра Поветкина и украинца Виталия Кличко, а Фьюри был последним соперником Владимира Кличко.





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