Чарр и Фьюри едва не подрались на выставке в Кельне (видео)

Немецкий боксер сирийского происхождения Мануэль Чарр и британец Тайсон Фьюри решили выяснить отношения вне ринга.

Встреча произошла в весьма необычном для бойцов месте - на ярмарке товаров для фитнеса в Кельне, сообщает DGnews. Со стороны рандеву показалась запланированным. Так, Чарр пришел на выставку в сопровождении нескольких мощных молодых людей, а также репортеров местного издания. Фьюри тоже не удивился встрече с британцем.

Что стоит за этим инцидентом - пока неизвестно. В СМИ появилась версия, что это запланированная пиар-акция для раскрутки вероятного боя между боксерами.

Напомним, Чарр - бывший соперник россиянина Александра Поветкина и украинца Виталия Кличко, а Фьюри был последним соперником Владимира Кличко.

Fitnessmesse FIBO in Köln: Schlagabtausch zwischen Manuel Charr und Tyson Fury https://t.co/127rVYNuUa — Boxing / UFC Videos (@boxingufcvideos) 10 апреля 2017 г.











