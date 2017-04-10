Букмекеры считают «Вашингтон» фаворитом розыгрыша Кубка Стэнли

Бывший защитник «Ак Барса» Пайгин заключил контракт с «Эдмонтоном» «Эдмонтон» заключил двухлетний контракт новичка с российским защитником Зиятом Пайгиным, сообщается на официальном сайте клуба.

Андерсон, Клефбом и Пойнт - три звезды недели в НХЛ

Андерсон, Клефбом и Пойнт - три звезды недели в НХЛ Голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон признан первой звездой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.