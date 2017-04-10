Букмекеры считают «Вашингтон» фаворитом розыгрыша Кубка Стэнли
Букмекерские конторы выставили котировки на стартующий 13 апреля плей-офф НХЛ.
По мнению экспертов, наибольшие шансы завоевать Кубок Стэнли у победителя регулярного чемпионата - «Вашингтона». Коэффициент на то, что команда Александра Овечкина станет обладателем трофея, составляет 5,00.
Триумф «Питтсбурга» идет за 6,50, «Чикаго» - за 7,50.
Меньше всего эксперты верят в «Торонто» - за его победу в розыгрыше предлагается 40,00.
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