Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь2 : 2Рубин
Футбол  Урал2 : 0Оренбург
Хоккей  Металлург3 : 1СКА
Футбол  Кристал Пэлас1 : 0Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Букмекеры считают «Вашингтон» фаворитом розыгрыша Кубка Стэнли

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на стартующий 13 апреля плей-офф НХЛ.

По мнению экспертов, наибольшие шансы завоевать Кубок Стэнли у победителя регулярного чемпионата - «Вашингтона». Коэффициент на то, что команда Александра Овечкина станет обладателем трофея, составляет 5,00.

Триумф «Питтсбурга» идет за 6,50, «Чикаго» - за 7,50.

Меньше всего эксперты верят в «Торонто» - за его победу в розыгрыше предлагается 40,00.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
10 лучших сэйвов НХЛ сезона 2016/2017Национальная хоккейная лига опубликовала десятку лучших сэйвов регулярного чемпионата сезона 2016/2017.Бывший защитник «Ак Барса» Пайгин заключил контракт с «Эдмонтоном»«Эдмонтон» заключил двухлетний контракт новичка с российским защитником Зиятом Пайгиным, сообщается на официальном сайте клуба.10 лучших голов НХЛ сезона 2016/2017Национальная хоккейная лига опубликовала десятку лучших голов регулярного чемпионата сезона 2016/2017.Андерсон, Клефбом и Пойнт - три звезды недели в НХЛГолкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон признан первой звездой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.Дежарден отстранен от должности главного тренера «Ванкувера»Уилли Дежарден отстранен от должности главного тренера «Ванкувера», сообщает официальный твиттер клуба НХЛ.Кучеров не знает, сыграет ли за сборную России на ЧМ-2017Российский форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров еще не знает, сыграет ли за национальную команду на чемпионате мира по хоккею 2017 года.Владимир Соботка: КХЛ – хорошая лига. Многие из СКА попали бы в НХЛВладимир Соботка: КХЛ – хорошая лига. Многие из СКА попали бы в НХЛКорреспондент «Советского спорта» в Сент-Луисе взял интервью у форварда «Блюз» Владимира Соботки.Прощальное чудо в Детройте: гол со 107-й попытки и 31 осьминог на льдуПрощальное чудо в Детройте: гол со 107-й попытки и 31 осьминог на льдуРайли Шихэна прорвало в очень памятной игре для «Ред Уингз». Команда в последний раз вышла на лед легендарной «Джо Луис Арены».Макдэвид выиграл «Арт Росс Трофи»Как сообщает Газета.ru, нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал обладателем «Арт Росс Трофи».Триумф Касаткиной и Павлюченковой, рекорды Уэстбрука и Овечкина, финиш «регулярки» в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.Кучеров занял второе место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛФорвард «Питтсбурга» Сидни Кросби стал обладателем «Морис Ришар Трофи» – приза, вручаемого лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.Определились все пары первого раунда Кубка СтэнлиЗавершился регулярный чемпионат НХЛ. По его итогам определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.НХЛ. «Вашингтон» уступил «Флориде», «Рейнджерс» обыграл «Питтсбург» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Голы Голдобина и Трямкина не помогли «Ванкуверу» избежать поражения в матче с «Эдмонтоном»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Ванкувером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Эдмонтона».Зайцев не смог доиграть матч с «Коламбусом» из-за травмыЗащитник «Торонто» Никита Зайцев досрочно покинул лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» из-за травмы. Его команда проиграла в этом матче со счетом 2:3.«Анахайм» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Лос-Анджелесом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Анахайма».Овечкин – первый игрок в истории НХЛ, ставший лучшим снайпером команды в 12 сезонах подрядФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим снайпером команды в регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона. Российский нападающий установил историческое достижение.«Каролина» по буллитам обыграла «Филадельфию», Проворов набрал одно очкоМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией» и «Каролиной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 (Б).«Питтсбург» на выезде уступил «Рейнджерс»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Рейнджерс» и «Питтсбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Рейнджерс».«Вашингтон» уступил «Флориде»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Флоридой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Флориды».
Хоккей
10 лучших голов НХЛ сезона 2016/2017
Футбол
Александр Бубнов: Каррера в отличие от Луческу не берег лидеров – и правильно
Плавание
Ефимова дважды за день перекрыла лучший результат сезона в мире на дистанции 50 м брассом
Хоккей
Дежарден отстранен от должности главного тренера «Ванкувера»
все новости
Чикаго
Чикагокалендарьстатистика
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Стэнли
Кубок Стэнли