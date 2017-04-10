Москва примет турнир НСФЛ
С 12 по 14 апреля в Москве на стадионе «Спартаковец» им. Н.П. Старостина пройдет двенадцатый межрегиональный турнир Премьер-группы НСФЛ.
В рамках соревнования встретятся сборные Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, Чеченского государственного университета, Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.
Расписание матчей
12 апреля
10:00 ЧГУ (Грозный) – СПбГУПТД (Санкт-Петербург)
13:00 РЭУ (Москва) – УрФУ (Екатеринбург)
13 апреля
10:30 УрФУ – ЧГУ
14 апреля
10:30 УрФУ - СПбГУПТД
13:30 РЭУ – ЧГУ
Очередные турниры Премьер-группы пройдут 25 - 27 апреля в Санкт-Петербурге. В одном из них встретятся сборные СПбГУПТД (Санкт-Петербург), СГАФКСТ (Смоленск), ЮФУ (Ростов-на-Дону) и КФУ (Симферополь). В другом - сыграют СПбГУ (Санкт-Петербург), УрФУ (Екатеринбург), МФТИ (Долгопрудный) и СГУ (Саратов).
Положение команд
СГАФКСТ (Смоленск) – 24 очка (9 матчей)
ТГУ (Тамбов) – 20 (9)
ЮФУ (Ростов-на-Дону) – 18 (9)
КубГУ (Краснодар) – 16 (9)
СГУ (Саратов) – 16 (9)
СПбГУПТД (Санкт-Петербург) – 13 (6)
ЧГУ (Грозный) – 13 (6)
УрФУ (Екатеринбург) – 12 (6)
ОрёлГУ (Орёл) – 11 очков (9)
РЭУ (Москва) – 10 (6)
КФУ (Симферополь) – 8 (9)
СКФУ (Ставрополь) – 7 (9)
ДГТУ (Махачкала) – 6 (9)
МФТИ (Долгопрудный) – 6 (9)
КНИТУ-КАИ (Казань) – 4 (9)
СПбГУ (Санкт-Петербург) – 4 (9)