Москва примет турнир НСФЛ

С 12 по 14 апреля в Москве на стадионе «Спартаковец» им. Н.П. Старостина пройдет двенадцатый межрегиональный турнир Премьер-группы НСФЛ.

В рамках соревнования встретятся сборные Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, Чеченского государственного университета, Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

Расписание матчей

12 апреля

10:00 ЧГУ (Грозный) – СПбГУПТД (Санкт-Петербург)

13:00 РЭУ (Москва) – УрФУ (Екатеринбург)

13 апреля

10:30 УрФУ – ЧГУ

13:30 РЭУ – СПбГУПТД

14 апреля

10:30 УрФУ - СПбГУПТД

13:30 РЭУ – ЧГУ

Очередные турниры Премьер-группы пройдут 25 - 27 апреля в Санкт-Петербурге. В одном из них встретятся сборные СПбГУПТД (Санкт-Петербург), СГАФКСТ (Смоленск), ЮФУ (Ростов-на-Дону) и КФУ (Симферополь). В другом - сыграют СПбГУ (Санкт-Петербург), УрФУ (Екатеринбург), МФТИ (Долгопрудный) и СГУ (Саратов).

Положение команд

СГАФКСТ (Смоленск) – 24 очка (9 матчей)

ТГУ (Тамбов) – 20 (9)

ЮФУ (Ростов-на-Дону) – 18 (9)

КубГУ (Краснодар) – 16 (9)

СГУ (Саратов) – 16 (9)

СПбГУПТД (Санкт-Петербург) – 13 (6)

ЧГУ (Грозный) – 13 (6)

УрФУ (Екатеринбург) – 12 (6)

ОрёлГУ (Орёл) – 11 очков (9)

РЭУ (Москва) – 10 (6)

КФУ (Симферополь) – 8 (9)

СКФУ (Ставрополь) – 7 (9)

ДГТУ (Махачкала) – 6 (9)

МФТИ (Долгопрудный) – 6 (9)

КНИТУ-КАИ (Казань) – 4 (9)

СПбГУ (Санкт-Петербург) – 4 (9)



