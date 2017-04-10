«Кристал Пэлас» впервые в истории обыграл «Арсенал»
«Кристал Пэлас» дома обыграл «Арсенал» (3:0) в 32-м туре чемпионата Англии.
У хозяев поля отличились Эндрос Таунсенд (17-я минута), Йоан Кабай (63-я) и Лука Миливоевич (68-я - с пенальти).
Стоит отметить, что подопечные Арсена Венгера впервые в истории уступили «орлам».
«Канониры» с 54 очками остались на шестом месте, а их сегодняшний соперник с 34 баллами - на 16-й строчке.
В следующем туре «Арсенал» 17 апреля сыграет на выезде с «Мидлсбро», а «Кристал Пэлас» 15 апреля примет «Лестер».
Матч
Кристал Пэлас - Арсенал - 3:0 (1:0)
Голы
Таунсенд 17 (1:0). Кабай 63 (2:0). Миливоевич 68 (3:0 - пен.).
Состав
Кристал Пэлас: Хеннесси, Сахо, Келли, Уорд, Панчон, Таунсенд, Миливоевич (Фламини, 82), Заха (Делэйни, 88), Кабай (МакАртур, 74), Бентеке Ж., Шлупп
Арсенал: Мартинес, Бельерин, Монреаль, Паулиста, Мустафи, Озил, Джака, Эль-Ненни (Рэмзи, 59), Уэлбек (Жиру, 60), Уолкотт (Окслейд-Чемберлен, 70), Санчес
Предупреждения:
нет - Мустафи, 22
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
10 апреля 22:00, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция