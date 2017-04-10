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«Кристал Пэлас» впервые в истории обыграл «Арсенал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Кристал Пэлас» дома обыграл «Арсенал» (3:0) в 32-м туре чемпионата Англии.

У хозяев поля отличились Эндрос Таунсенд (17-я минута), Йоан Кабай (63-я) и Лука Миливоевич (68-я - с пенальти).

Стоит отметить, что подопечные Арсена Венгера впервые в истории уступили «орлам». 

«Канониры» с 54 очками остались на шестом месте, а их сегодняшний соперник с 34 баллами - на 16-й строчке.

В следующем туре «Арсенал» 17 апреля сыграет на выезде с «Мидлсбро», а «Кристал Пэлас» 15 апреля примет «Лестер».

Матч

Кристал Пэлас - Арсенал - 3:0 (1:0)

Голы

Таунсенд 17 (1:0). Кабай 63 (2:0). Миливоевич 68 (3:0 - пен.).

Состав

Кристал Пэлас: Хеннесси, Сахо, Келли, Уорд, Панчон, Таунсенд, Миливоевич (Фламини, 82), Заха (Делэйни, 88), Кабай (МакАртур, 74), Бентеке Ж., Шлупп

Арсенал: Мартинес, Бельерин, Монреаль, Паулиста, Мустафи, Озил, Джака, Эль-Ненни (Рэмзи, 59), Уэлбек (Жиру, 60), Уолкотт (Окслейд-Чемберлен, 70), Санчес

Предупреждения:

нет - Мустафи, 22

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

10 апреля 22:00, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция

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