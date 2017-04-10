«Кристал Пэлас» впервые в истории обыграл «Арсенал»

«Кристал Пэлас» дома обыграл «Арсенал» (3:0) в 32-м туре чемпионата Англии.

У хозяев поля отличились Эндрос Таунсенд (17-я минута), Йоан Кабай (63-я) и Лука Миливоевич (68-я - с пенальти).

Стоит отметить, что подопечные Арсена Венгера впервые в истории уступили «орлам».

«Канониры» с 54 очками остались на шестом месте, а их сегодняшний соперник с 34 баллами - на 16-й строчке.

В следующем туре «Арсенал» 17 апреля сыграет на выезде с «Мидлсбро», а «Кристал Пэлас» 15 апреля примет «Лестер».