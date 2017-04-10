Главный тренер «Цмоки-Минск»: Жаль, что против нас не играл Теодосич
Главный тренер «Цмоки-Минск» Александр Крутиков прокомментировал гостевое поражение от ЦСКА (74:109) в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
«В раздевалке перед игрой я сказал ребятам, что им представился отличный шанс противостоять сильнейшим игрокам Европы, проявить себя. Жаль, что против нас не вышел Милош Теодосич, но мы понимаем, что ЦСКА решает другие задачи. Соперники с первых минут обнажили наши слабые места и завладели инициативой. Понимаю, что «армейцам» от такой встречи не много пользы, но для нас это большой урок», - сказал специалист.
Матч
ЦСКА - Цмоки-Минск - 109:74
Место и дата
10 апреля 19:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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