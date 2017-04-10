Главный арбитр КХЛ: Игроки должны показывать класс в хоккее, а не в разговорах с судьями
Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов поделился мнением о втором матче финала Кубка Гагарина между «Металлургом» и СКА (3:1).
- Команды поняли цену удалениям, которые могут привести к реализации моментов, поскольку там немало мастеров, которые могут реализовать большинство. Эмоции преобладали во втором периоде, большое количество штрафного времени было именно в нем. В третьем игра была гораздо чище, команды сыграли более аккуратно, зная, что цена ошибки после удалений очень большая, и их не было вообще.
- В ходе матча чаще всего к арбитрам апеллировал форвард «Металлурга» Ян Коварж.
- Это, конечно, больше эмоции, но если мы увидим, что игроки переходят некоторую грань, мы будем беседовать с ними. Некоторый Рубикон должен быть всегда, человек получит согласно тому наказанию, которое он заработал. Если человек будет перегибать палку, это ни один судья не потерпит и выпишет штраф согласно тому, что он наговорит, игроки должны показывать свой класс в игре в хоккей, а не разговаривать с судьями, - приводит слова Анисимова ТАСС.
Напомним, во втором матче финала Кубка Гагарина СКА в гостях уступил «Металлургу» со счетом 1:3.
В составе петербургского клуба шайбу забросил Вадим Шипачев. У хозяев отличились Ян Коварж, Владислав Калетник и Томми Сантала.
После этой игры счет в серии стал 1-1.
Напомним, следующий матч команды проведут 12 апреля в Петербурге в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Четвертый и пятый матчи серии состоятся 14 и 16 апреля соответственно.
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Матч
Металлург Мг - СКА - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Коварж (Ли), 7:20 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев, Ковальчук), 11:40 (1:1 - бол.). Калетник (Осала), 37:17 (2:1 - мен.). Сантала (Тимкин, Бирюков), 58:49 (3:1 - п.в.).
Место и дата
10 апреля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция