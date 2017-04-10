Главный арбитр КХЛ: Игроки должны показывать класс в хоккее, а не в разговорах с судьями

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов поделился мнением о втором матче финала Кубка Гагарина между «Металлургом» и СКА (3:1).

- Команды поняли цену удалениям, которые могут привести к реализации моментов, поскольку там немало мастеров, которые могут реализовать большинство. Эмоции преобладали во втором периоде, большое количество штрафного времени было именно в нем. В третьем игра была гораздо чище, команды сыграли более аккуратно, зная, что цена ошибки после удалений очень большая, и их не было вообще.

- В ходе матча чаще всего к арбитрам апеллировал форвард «Металлурга» Ян Коварж.

- Это, конечно, больше эмоции, но если мы увидим, что игроки переходят некоторую грань, мы будем беседовать с ними. Некоторый Рубикон должен быть всегда, человек получит согласно тому наказанию, которое он заработал. Если человек будет перегибать палку, это ни один судья не потерпит и выпишет штраф согласно тому, что он наговорит, игроки должны показывать свой класс в игре в хоккей, а не разговаривать с судьями, - приводит слова Анисимова ТАСС.

Напомним, во втором матче финала Кубка Гагарина СКА в гостях уступил «Металлургу» со счетом 1:3.

В составе петербургского клуба шайбу забросил Вадим Шипачев. У хозяев отличились Ян Коварж, Владислав Калетник и Томми Сантала.

После этой игры счет в серии стал 1-1.

Напомним, следующий матч команды проведут 12 апреля в Петербурге в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Четвертый и пятый матчи серии состоятся 14 и 16 апреля соответственно.

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