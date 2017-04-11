«Арсенал» обновил три клубных антирекорда, уступив «Кристал Пэлас»
Лондонский «Арсенал» уступил на выезде «Кристал Пэлас» (0:3), тем самым обновил сразу три клубных антирекорда.
Подопечные Арсена Венгера впервые проиграли четыре выездных
матча подряд в английской премьер-лиге. Ранее «Арсенал» уступил «Челси» (1:3),
«Ливерпулю» (1:3) и «Вест Бромвичу» (1:3).
«Канониры» впервые при Венгере проиграли «Кристал Пэлас», а также впервые с 1929 года пропустили минимум по три мяча в четырех выездных встречах подряд.
Матч
Кристал Пэлас - Арсенал - 3:0 (1:0)
Голы
Таунсенд 17 (1:0). Кабай 63 (2:0). Миливоевич 68 (3:0 - пен.).
Состав
Кристал Пэлас: Хеннесси, Сахо, Келли, Уорд, Панчон, Таунсенд, Миливоевич (Фламини, 82), Заха (Делэйни, 88), Кабай (МакАртур, 74), Бентеке Ж., Шлупп
Арсенал: Мартинес, Бельерин, Монреаль, Паулиста, Мустафи, Озил, Джака, Эль-Ненни (Рэмзи, 59), Уэлбек (Жиру, 60), Уолкотт (Окслейд-Чемберлен, 70), Санчес
Предупреждения:
нет - Мустафи, 22
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
10 апреля 22:00, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция