«Арсенал» обновил три клубных антирекорда, уступив «Кристал Пэлас»

читайте также

АПЛ. 32-й тур. «Кристал Пэлас» разгромил «Арсенал» и другие матчи Результаты матчей 32-го тура чемпионата Англии.

«Кристал Пэлас» впервые в истории обыграл «Арсенал» «Кристал Пэлас» дома обыграл «Арсенал» (3:0) в 32-м туре чемпионата Англии.

Букмекеры считают, что матч «Кристал Пэлас» – «Арсенал» получится результативным Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 32-го тура чемпионата Англии, в которой «Кристал Пэлас» примет «Арсенал».

Алишер Усманов: Могу предполагать, что Венгер сам может подготовить себе преемника Акционер лондонского «Арсенала» Алишер Усманов высказался о ситуации наставника «пушкарей» Арсена Венгера.

Полузащитник «Эвертона» Баркли подрался в одном из баров Ливерпуля (видео) Полузащитник «Эвертона» Росс Баркли оказался в непростой ситуации во время отдыха в одном из баров Ливерпуля.

Арсен Венгер: «Арсенал» помог Окслейд-Чемберлену пройти путь становления, он должен остаться в клубе Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопросы журналистов в преддверии матча 32-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас», который состоится сегодня и стартует в 22.00 мск.

Моуринью хочет, чтобы «МЮ» приобрел этим летом Озила Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил может покинуть столичный клуб грядущим летом.

Хосеп Гвардиола: Эмери был прав, сказав мне, что Давид Сильва – игрок для «Барселоны» Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил полузащитника «горожан» Давида Сильву, отметив его сильные стороны.

«Манчестер Сити», «Арсенал» и «Атлетико» ведут борьбу за форварда сборной Франции Форвард «Лиона» Александр Ляказетт может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Daily Mirror.

Жозе Моуринью: Если у вас есть Ибрагимович, вы можете «сломать» любого соперника Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пообщался с клубной пресс-службой после гостевой победы над «Сандерлендом» в 32-м туре АПЛ.

«Манчестер Сити» опережает «Челси» в борьбе за Алексиса Санчеса Как сообщает Cooperativa, нападающий Алексис Санчес близок к переходу в «Манчестер Сити».

День в истории. Венсану Компани исполнился 31 год Сегодня отмечает день рождения защитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Венсан Компани. Ему исполнился 31 год.

«Эвертон» обыграл «Лестер» и догнал «Арсенал» «Эвертон» дома взял верх над «Лестером» (4:2) в 32-м туре чемпионата Англии.

Лукаку забил два мяча «Лестеру» и упрочил лидерство в списке бомбардиров АПЛ Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку дважды поразил ворота «Лестера» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии.

Жозе Моуринью: Премьер-лигу нам не выиграть, но Лигу Европы - можем Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал крупную гостевую победу над «Сандерлендом» (3:0) в 22-м туре чемпионата Англии.

Златан Ибрагимович: Сделаем все, чтобы завершить чемпионат в четверке Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, открывший счет в гостевом матче 32-го тура чемпионата Англии с «Сандерлендом» (3:0), поделился впечатлениями от встречи.

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Сандерленд» «Сандерленд» дома уступил «Манчестер Юнайтед» (0:3) в 32-м туре чемпионата Англии.

Златан Ибрагимович: Моуринью выжимает максимум из состава «Манчестер Юнайтед» Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович высоко оценил работу главного тренера команды Жозе Моуринью.

Морган Шнайдерлин: В «МЮ» при Луи Ван Гале я играл, как робот Игрок сборной Франции и «Эвертона» о полутора сезонах в «Манчестер Юнайтед».