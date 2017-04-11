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Федор Емельяненко: Бой с Харитоновым? Я не бьюсь с соотечественниками

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Российский боец смешанного стиля Федора Емельяненко исключил возможность своего поединка с соотечественником Сергеем Харитоновым.

– Рассматриваете ли потенциальную возможность в будущем провести поединок с Харитоновым?
– Нет. Я не бьюсь с соотечественниками, - заявил Емельяненко в интервью Russian Chicago.

– Ваш следующий бой против Мэтта Митриона пройдет на одной из огромнейших арен мира. Ощущается ли в связи с этим дополнительное давление?
– Я выступал много где. Бился и в Японии на 60-тысячных аренах. Главное, чтобы собрались любители вида спорта и получили удовольствие.

Напомним, в своем последнем поединке Сергей Харитонов одержал досрочную победу над американцем Чейзом Гормли, а после заявил, что не против провести поединок с Федором.

Емельяненко, который также выступает в организации Bellator, 24 июня в «Мэдисон-сквер-гарден» проведет поединок с Митрионом.

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