Федор Емельяненко: Бой с Харитоновым? Я не бьюсь с соотечественниками
Российский боец
смешанного стиля Федора Емельяненко исключил возможность своего поединка с
соотечественником Сергеем Харитоновым.
– Рассматриваете ли
потенциальную возможность в будущем провести поединок с Харитоновым?
– Нет. Я не бьюсь с соотечественниками, - заявил Емельяненко в интервью Russian Chicago.
– Ваш следующий бой
против Мэтта Митриона пройдет на одной из огромнейших арен мира. Ощущается ли в связи с этим дополнительное давление?
– Я выступал много где. Бился и в Японии на 60-тысячных аренах. Главное, чтобы собрались любители вида спорта и получили удовольствие.
Напомним, в своем последнем поединке Сергей Харитонов
одержал досрочную победу над американцем Чейзом Гормли, а после заявил, что не
против провести поединок с Федором.
Емельяненко, который также выступает в организации Bellator,
24 июня в «Мэдисон-сквер-гарден» проведет поединок с Митрионом.