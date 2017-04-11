Арсен Венгер: Мы проиграли слишком матчей и поплатились за это

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» (0:3) в матче 32-го тура чемпионата Англии.

«Мы проиграли слишком много матчей и поплатились за это. Не знаю, почему так произошло. Мы провели хорошую подготовку к этой встрече. Не знаю, что произошло с командой, не могу найти ответ на этот вопрос сразу после игры.

Не думаю, что футболисты «Арсенала» не хотели победить, но мы уступили слишком много единоборств в важные моменты матча и это повиляло на итоговый результат игры» - приводит слова Венгера BBC.