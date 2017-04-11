Арсен Венгер: Мы проиграли слишком матчей и поплатились за это
Главный тренер «Арсенала»
Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» (0:3) в матче 32-го
тура чемпионата Англии.
«Мы проиграли слишком много матчей и поплатились за это. Не
знаю, почему так произошло. Мы провели хорошую подготовку к этой встрече. Не
знаю, что произошло с командой, не могу найти ответ на этот вопрос сразу после
игры.
Не думаю, что футболисты «Арсенала» не хотели победить, но мы уступили слишком много единоборств в важные моменты матча и это повиляло на итоговый результат игры» - приводит слова Венгера BBC.
Матч
Кристал Пэлас - Арсенал - 3:0 (1:0)
Голы
Таунсенд 17 (1:0). Кабай 63 (2:0). Миливоевич 68 (3:0 - пен.).
Состав
Кристал Пэлас: Хеннесси, Сахо, Келли, Уорд, Панчон, Таунсенд, Миливоевич (Фламини, 82), Заха (Делэйни, 88), Кабай (МакАртур, 74), Бентеке Ж., Шлупп
Арсенал: Мартинес, Бельерин, Монреаль, Паулиста, Мустафи, Озил, Джака, Эль-Ненни (Рэмзи, 59), Уэлбек (Жиру, 60), Уолкотт (Окслейд-Чемберлен, 70), Санчес
Предупреждения:
нет - Мустафи, 22
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
10 апреля 22:00, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция