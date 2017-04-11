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Борис Майоров: Во втором матче финала лучше Кошечкина и Третьяк с Бобровским не сыграли бы

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение об игре голкипера «Магнитки» Василия Кошечкина во втором матче финала Кубка Гагарина.

- Кошечкин был в этом матче просто великолепен, - говорит Борис Майоров. - Василий не совершил ни одной ошибки. Даже когда ему забивали гол… Ну там хоть Третьяка ставь на ворота, хоть Бобровского. Никто бы ту шайбу не отбил.

Напомним, что во втором матче серии «Металлург» выиграл у СКА - 3:1. Счет в серии сравнялся – 1-1. Третий матч пройдет 12 апреля в Санкт-Петербурге.

Матч

Металлург Мг - СКА - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы:

Коварж (Ли), 7:20 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев, Ковальчук), 11:40 (1:1 - бол.). Калетник (Осала), 37:17 (2:1 - мен.). Сантала (Тимкин, Бирюков), 58:49 (3:1 - п.в.).

Место и дата

10 апреля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция


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