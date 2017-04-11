Арсен Венгер: У меня нет настроения говорить о моем будущем

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после поражения от «Кристал Пэлас» (0:3) отказался отвечать на вопрос журналиста о своем будущем в клубе.

«На каждой пресс-конференции меня спрашивают о моем будущем, но у меня нет настроения сейчас говорить об этом. В данный момент меня больше волнуют результаты команды и то, что мы показываем на поле» - приводит слова Венгера BBC.