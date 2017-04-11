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Саша Обрадович: Мы провели хорошую игру и заслужили победу над УНИКСом

Источник:  БК «Локомотив-Кубань»Комментарии

Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал выездную победу над УНИКСом (83:77) в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ.

«Тактически мы провели хорошую игру и заслужили победу. Мне кажется, это была красивая игра и для болельщиков. У нас еще есть несколько игр в запасе и совсем небольшой шанс избежать встречи с этим соперником в плей-офф.

В любом случае, я рад победе, играть в Казани никогда не было легко. Нам противостояла команда уровня Евролиги, с крепким составом.

В Евролиге УНИКС практически всегда боролся до конца и проигрывал лишь на последних минутах, и победить такого соперника очень приятно», - приводит слова Обрадовича официальный сайт железнодорожников.

Матч

УНИКС - Локомотив-Кубань - 77:83

Место и дата

10 апреля 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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