Евгений Пашутин: Мы тотально не справились с установкой на игру
Главный тренер УНИКСа
Евгений Пашутин прокомментировал домашнее поражение от «Локомотив-Кубани» (77:83)
в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ.
«Мы готовились остановить Яна Вуюкаса и Кевина Джонса.
Второго остановили, с первым не справились, Ян набрал 21 очко, попадал с очень
большим процентом, забивал легкие мячи, подбирал, в борьбе с ними по 3-4 фола
получили наши «большие».
В итоге мы тотально не справились с установкой на игру. Еще
и усталость после недельного выезда сказалась, не был свежим Артем Параховский.
Очень плохо защищались во второй и третьей четвертях. Наступаем на одни и теже
грабли. Нам не хватает энергии, концентрации, вот и отдали инициативу
сопернику, проиграли подбор.
В четвертой четверти включили форсаж, пошли неподготовленные атаки, сделали много потерь, вот и пропустили так много, 83 очка. Гости же сконцентрировались на игре против Кино Колома и Кита Лэнгфорда, порой против них играло по двое-трое соперников. Это и был ключевой момент, когда мы потеряли концентрацию. А ведь в Милане у нас была совсем другая игра», - приводит слова Пашутина официальный сайт казанской команды.
Матч
УНИКС - Локомотив-Кубань - 77:83
Место и дата
10 апреля 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция