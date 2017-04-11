Евгений Пашутин: Мы тотально не справились с установкой на игру

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин прокомментировал домашнее поражение от «Локомотив-Кубани» (77:83) в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ.

«Мы готовились остановить Яна Вуюкаса и Кевина Джонса. Второго остановили, с первым не справились, Ян набрал 21 очко, попадал с очень большим процентом, забивал легкие мячи, подбирал, в борьбе с ними по 3-4 фола получили наши «большие».

В итоге мы тотально не справились с установкой на игру. Еще и усталость после недельного выезда сказалась, не был свежим Артем Параховский. Очень плохо защищались во второй и третьей четвертях. Наступаем на одни и теже грабли. Нам не хватает энергии, концентрации, вот и отдали инициативу сопернику, проиграли подбор.

В четвертой четверти включили форсаж, пошли неподготовленные атаки, сделали много потерь, вот и пропустили так много, 83 очка. Гости же сконцентрировались на игре против Кино Колома и Кита Лэнгфорда, порой против них играло по двое-трое соперников. Это и был ключевой момент, когда мы потеряли концентрацию. А ведь в Милане у нас была совсем другая игра», - приводит слова Пашутина официальный сайт казанской команды.