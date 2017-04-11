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Димитрис Итудис: Игроки продемонстрировали серьезный подход, мы были лучше практически во всех аспектах

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис поздравил команду с победой в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю команду с завоеванием первого места в регулярном чемпионате Лиги ВТБ. Игроки продемонстрировали серьезный подход, мы были лучше практически во всех аспектах», - приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, армейцы в 23-х играх «регулярки» одержали 20 побед, единожды победили в овертайме и потерпели два поражения. 

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