Димитрис Итудис: Игроки продемонстрировали серьезный подход, мы были лучше практически во всех аспектах

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис поздравил команду с победой в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю команду с завоеванием первого места в регулярном чемпионате Лиги ВТБ. Игроки продемонстрировали серьезный подход, мы были лучше практически во всех аспектах», - приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, армейцы в 23-х играх «регулярки» одержали 20 побед, единожды победили в овертайме и потерпели два поражения.