Димитрис Итудис: Игроки продемонстрировали серьезный подход, мы были лучше практически во всех аспектах
Главный тренер
баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис поздравил команду с победой в регулярном
чемпионате Единой лиги ВТБ.
«Поздравляю команду с завоеванием первого места в регулярном чемпионате Лиги ВТБ. Игроки продемонстрировали серьезный подход, мы были лучше практически во всех аспектах», - приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
Напомним, армейцы в 23-х играх «регулярки» одержали 20 побед, единожды победили в овертайме и потерпели два поражения.
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