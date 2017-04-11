Томас Мюллер: Все друзья и знакомые говорят только о матче с «Реалом»
Форвард «Баварии»
Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Реалом»
в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мы хорошо подготовлены. Я в обычном режиме
тренировался с командой, и это хороший знак. Мы уверены в своих силах. Это
будет большая игра между двумя топовыми клубами Европы. Конечно, предвкушение
велико. Это можно заметить и вне поля, не только в СМИ, а просто при встрече с
друзьями и знакомыми. Все говорят только об этом матче», - приводит слова
Мюллера официальный сайт «Баварии».
Напомним, матч «Бавария» - «Реал» состоится 12 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.
Матч
Место и дата
12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически