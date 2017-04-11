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Томас Мюллер: Все друзья и знакомые говорят только о матче с «Реалом»

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Форвард «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Реалом» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы хорошо подготовлены. Я в обычном режиме тренировался с командой, и это хороший знак. Мы уверены в своих силах. Это будет большая игра между двумя топовыми клубами Европы. Конечно, предвкушение велико. Это можно заметить и вне поля, не только в СМИ, а просто при встрече с друзьями и знакомыми. Все говорят только об этом матче», - приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».

Напомним, матч «Бавария» - «Реал» состоится 12 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.

Матч

Бавария - Реал

Место и дата

12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция

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