Эдгардо Бауса уволен с поста главного тренера сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Эдгардо Бауса отправлен в отставку, об этом заявил глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия.

«Мы достигли договоренности и подтверждаем, что Эдгардо Бауса больше не является главным тренером сборной Аргентины», - сказал Тапия в эфире телеканала Fox Sports.

#FSRadioChile "Chiqui" Tapia: "Le confirmamos a Bauza que no va a ser más el DT de la Selección Argentina" pic.twitter.com/a253YkTsng — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) 10 апреля 2017 г.

Напомним, Бауса возглавил аргентинскую сборную в августе 2016 года, сменив на этом посту Херардо Мартино.

Под руководством 59-летнего спецаилиста национальная команда Аргентины провела восемь матчей в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, в которых одержала три победы, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения.

В турнирной таблице южноамериканского отбора к ЧМ-2018 аргентинцы расположились на пятой строчке, набрав 22 очка в 14 матчах.