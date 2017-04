Джордж и Уэстбрук признаны лучшими игроками минувшей недели в НБА

Форвард «Индианы» Пол Джордж и защитник «Оклахомы-Сити « Рассел Уэстбрук признаны лучшими игроками минувшей недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно, сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной лиги.

Джордж провел три матча в НБА, в которых в среднем набирал 31,7 очка, делал 9 подборов, 3,3 передачи и 2 перехвата.

Уэстбрук в четырех играх в среднем набирал 32,5 очка, совершал 12,5 подбора и 10,3 передачи. В матче с «Денвером» он оформил свой 42-й трипл-дабл в сезоне, побив по этому показателю 55-летний рекорд ассоциации.

The #NBA Players of the Week!@Yg_Trece of the @Pacers @russwest44 of the @okcthunder pic.twitter.com/DsuXDjCVY7