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Джордж и Уэстбрук признаны лучшими игроками минувшей недели в НБА

Источник:  Национальная Баскетбольная Ассоциация (НБА)Комментарии

Форвард «Индианы» Пол Джордж и защитник «Оклахомы-Сити « Рассел Уэстбрук признаны лучшими игроками минувшей недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно, сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной лиги.

Джордж провел три матча в НБА, в которых в среднем набирал 31,7 очка, делал 9 подборов, 3,3 передачи и 2 перехвата.

Уэстбрук в четырех играх в среднем набирал 32,5 очка, совершал 12,5 подбора и 10,3 передачи. В матче с «Денвером» он оформил свой 42-й трипл-дабл в сезоне, побив по этому показателю 55-летний рекорд ассоциации.

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