Ягудин и Мишин включены в Зал славы фигурного катания
Олимпийский чемпион
по фигурному катанию Алексей Ягудин и тренер Алексей Мишин включены в Зал славы
фигурного катания, сообщает АР.
Ягудин четырежды становился чемпионом мира (1998, 1999, 2000
и 2002 годы), трижды чемпионом Европы (1998, 1999, 2002), а под руководством Мишина
российские спортсмены в разные годы выиграли три золотые медали Олимпийских игр
и пять титулов чемпионов мира.
Напомним, в Зал славы фигурного катания, находящийся в американском городе Колорадо-Спрингс, ранее были включены россияне Оксана Казакова, Артур Дмитриев, Людмила Белоусова, Олег Протопопов, Людмила Пахомова, Александр Горшков, Ирина Роднина, а также тренеры Тамара Москвина и Татьяна Тарасова.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически