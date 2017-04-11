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Ягудин и Мишин включены в Зал славы фигурного катания

Источник:  APКомментарии

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и тренер Алексей Мишин включены в Зал славы фигурного катания, сообщает АР.

Ягудин четырежды становился чемпионом мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трижды чемпионом Европы (1998, 1999, 2002), а под руководством Мишина российские спортсмены в разные годы выиграли три золотые медали Олимпийских игр и пять титулов чемпионов мира.

Напомним, в Зал славы фигурного катания, находящийся в американском городе Колорадо-Спрингс, ранее были включены россияне Оксана Казакова, Артур Дмитриев, Людмила Белоусова, Олег Протопопов, Людмила Пахомова, Александр Горшков, Ирина Роднина, а также тренеры Тамара Москвина и Татьяна Тарасова. 

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