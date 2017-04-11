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День в истории: Георгию Ярцеву – 69!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 11 апреля свой 69-й день рождения отмечает Георгий Александрович Ярцев – советский футболист, советский и российский футбольный тренер, мастер спорта и заслуженный тренер России.

Играл в командах «Спартак» (Кострома), «Гомсельмаш» (Гомель), «Спартак» Москва, «Локомотив» Москва, «Москвич» Москва.

В чемпионатах СССР провел 82 матча, забил 38 мячей. Чемпион СССР 1979 года. Серебряный призер чемпионата СССР 1980 года. Лучший бомбардир чемпионата СССР 1978 года (19 мячей).

В первой лиге провел 75 матчей, забил 29 мячей. Победитель турнира первой лиги чемпионата СССР 1977 года.

Третье место (135 очков) в опросе еженедельника «Футбол-Хоккей» на звание лучшего футболиста в 1978 году. В списке 33-х лучших футболистов СССР 1978 года: № 2 — правый нападающий.

За сборную СССР по футболу провел 5 матчей.

За свою тренерскую карьеру поработал с командами: «Спартак» Москва, «Динамо» Москва, «Ротор» Волгоград, «Торпедо» Москва, главный тренер сборной России.

Под руководством Ярцева «Спартак» Москва в 1996 году стал чемпионом России, а «Динамо» в 1999 году — финалистом Кубка России.

Сборная России под руководством Ярцева вышла в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2004.

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