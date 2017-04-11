Леонарду Жардим: Нас ждет крайне интенсивный поединок с очень сильным соперником
Главный тренер «Монако»
Леонарду Жардим поделился ожиданиями от первого матча с дортмундской «Боруссией»
в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Нас ждет крайне интенсивный поединок с очень сильным
соперником, в составе которого полно очень хороших футболистов.
«Боруссия» также обладает большим еврокубковым
опытом и более длинной скамейкой. Надо будет продемонстрировать свои лучшие
качества и показать на что мы способны.
При этом, когда будем обороняться, мы должны помнить о
мастерстве игроков «Боруссии». Нужно соблюсти верный баланс.
Играть с полной отдачей каждые три дня очень непросто. Даже не знаю, удавалось ли кому-то прежде пройти путь от третьего отборочного раунда до четвертьфинала. Мы провели больше матчей, чем любая другая команда, которая пробилась в эту стадию», - приводит слова наставника монегасков официальный сайт УЕФА.
Напомним, матч «Боруссия» - «Монако» состоится сегодня, 11 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Место и дата
11 апреля 21:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция