Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Леонарду Жардим: Нас ждет крайне интенсивный поединок с очень сильным соперником

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от первого матча с дортмундской «Боруссией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Нас ждет крайне интенсивный поединок с очень сильным соперником, в составе которого полно очень хороших футболистов.

«Боруссия» также обладает большим еврокубковым опытом и более длинной скамейкой. Надо будет продемонстрировать свои лучшие качества и показать на что мы способны.

При этом, когда будем обороняться, мы должны помнить о мастерстве игроков «Боруссии». Нужно соблюсти верный баланс.

Играть с полной отдачей каждые три дня очень непросто. Даже не знаю, удавалось ли кому-то прежде пройти путь от третьего отборочного раунда до четвертьфинала. Мы провели больше матчей, чем любая другая команда, которая пробилась в эту стадию», - приводит слова наставника монегасков официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч «Боруссия» - «Монако» состоится сегодня, 11 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Матч

Боруссия - Монако

Место и дата

11 апреля 21:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Луис Энрике: Отлично помню финал в Берлине, но этот матч - совсем другая историяГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом», который состоится в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.Массимилиано Аллегри: «Ювентусу» нельзя рассчитывать на две нулевые ничьи и победу по пенальтиГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной», который состоится в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.Томас Мюллер: Все друзья и знакомые говорят только о матче с «Реалом»Форвард «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Реалом» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.Хавбек «Андерлехта» Тилеманс, которым интересуется «Спартак», близок к переходу в «Монако»Полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманс близок к переходу в «Монако», сообщает Scouted Foootball.Томас Тухель: Шансы в завтрашнем матче с «Монако» - 50 на 50Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча с «Монако».Рафаэль Геррейру: Не уверен, что в матче с «Монако» мы являемся фаворитамиЗащитник дортмундской «Боруссии» Рафаэль Геррейру поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча с дортмундской «Монако».Фабиньо: «Монако» в матче с «Боруссией» будет играть в свой футболЗащитник «Монако» Фабиньо поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча с дортмундской «Боруссией».Итальянец Риццоли рассудит «Баварию» и «Реал» в МюнхенеСтали известны имена арбитров, которые обслужат первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.Гонсало Игуаин: В матче с «ПСЖ» у «Барселоны» был выходной, больше такого не повторитсяФорвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Барселоной».Пауло Дибала: Не хочу быть новым Месси, я иду своей дорогойФорвард «Ювентуса» Пауло Дибала ответил на вопросы журналистов в преддверии первого матча с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов.Усман Дембеле: Менди сказал, что после первого же с ним единоборства я стану паинькойФранцузский нападающий «Боруссии» о завтрашнем матче одной четвертой финала Лиги чемпионов с «Монако».Леонардо Бонуччи: Суарес – подлый игрок, который при этом еще очень хитерЗащитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов.Гарпуны из нержавейки. Как старая гвардия «Баварии» растерзала ДортмундГарпуны из нержавейки. Как старая гвардия «Баварии» растерзала ДортмундРоббен и Рибери снова принесли победу «Баварии»Левандовски сыграет против «Реала», несмотря на ушиб плечаЛучший бомбардир чемпионата Германии-2016/17 Роберт Левандовски выйдет на поле в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».Карло Анчелотти: Отличная победа! А теперь давайте сосредоточимся на Лиге чемпионовГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти не скрывал эмоций после победы над дортмундской «Боруссией» (4:1) в туре чемпионата Германии.Роббен! Как гениальное решение Анчелотти помогло «Баварии» обыграть «Боруссию»Роббен! Как гениальное решение Анчелотти помогло «Баварии» обыграть «Боруссию»«Советский спорт» рецензирует центральный матч 28-го тура бундеслиги «Бавария» – «Боруссия» (4:1).Дубль Левандовски помог «Баварии» разгромить дортмундскую «Боруссию»Дубль Левандовски помог «Баварии» разгромить дортмундскую «Боруссию»«Бавария» дома взяла верх над «Боруссией» из Дортмунда (4:1) в 28-м туре чемпионата Германии.«Монако» укрепил лидерство в чемпионате Франции, обыграв «Анже»«Анже» дома уступил «Монако» (0:1) в 32-м туре чемпионата Франции.«Бавария» – «Боруссия» (Д) - 4:1. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 28-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и дортмундской «Боруссией».Букмекеры отдают предпочтение «Баварии» в матче с «Боруссией»Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 28-го тура чемпионата Германии, в которой «Бавария» примет дортмундскую «Боруссию».
Футбол
«Кристал Пэлас» впервые в истории обыграл «Арсенал»
Хоккей
Букмекеры считают «Вашингтон» фаворитом розыгрыша Кубка Стэнли
Бокс
Чарр и Фьюри едва не подрались на выставке в Кельне (видео)
Баскетбол
ЦСКА выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ
все новости
Боруссия
Боруссиякалендарьстатистика
Монако
Монакокалендарьстатистика
Леонарду Жардим
Леонарду Жардимвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости