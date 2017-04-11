Массимилиано Аллегри: «Ювентусу» нельзя рассчитывать на две нулевые ничьи и победу по пенальти
Главный тренер «Ювентуса»
Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной»,
который состоится в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Когда первый матч играешь дома, всегда здорово не
пропустить, но сделать это будет трудно, поэтому мы должны постараться забить
больше соперника. В противостоянии с «Барселоной» нельзя рассчитывать
на две нулевые ничьи и победу по пенальти.
Камбэк «Барселоны» в предыдущем раунде доказывает,
что в футболе ничто нельзя считать, как само собой разумеющееся, особенно в
игре с таким соперником. Мы сделали несколько шагов вперед, в частности, в
плане психологии. Чтобы пройти в следующий круг, надо провести два идеальных
матча. При этом нам должно повезти», - приводит слова Аллегри официальный сайт
УЕФА.
Напомним, матч «Ювентус» - «Барселона» состоится сегодня, 11 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Место и дата
11 апреля 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция