Массимилиано Аллегри: «Ювентусу» нельзя рассчитывать на две нулевые ничьи и победу по пенальти

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной», который состоится в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Когда первый матч играешь дома, всегда здорово не пропустить, но сделать это будет трудно, поэтому мы должны постараться забить больше соперника. В противостоянии с «Барселоной» нельзя рассчитывать на две нулевые ничьи и победу по пенальти.

Камбэк «Барселоны» в предыдущем раунде доказывает, что в футболе ничто нельзя считать, как само собой разумеющееся, особенно в игре с таким соперником. Мы сделали несколько шагов вперед, в частности, в плане психологии. Чтобы пройти в следующий круг, надо провести два идеальных матча. При этом нам должно повезти», - приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч «Ювентус» - «Барселона» состоится сегодня, 11 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.