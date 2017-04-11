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Луис Энрике: Отлично помню финал в Берлине, но этот матч - совсем другая история

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом», который состоится в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

«По сравнению с берлинским финалом в обоих клубах появились новые игроки. У «Юве» по-прежнему отличная команда. Лучше или хуже она той, что играла с нами два года назад? Не могу сказать. Отлично помню тот финал, но этот матч - совсем другая история. Обе команды уверены в своих силах. Игроки не нуждаются в моей мотивации перед четвертьфиналом с такой командой, как «Юве».

Я смотрел много матчей «Ювентуса», и эта команда всегда и на всех участках поля навязывает сопернику свой футбол. Мы же, как и всегда, постараемся победить. Бускетс - ключевой игрок нашей команды. Просто посмотрите его статистику. Впрочем, дисквалификации - нормальное дело, и мы должны быть готовы заменить его», - приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч «Ювентус» - «Барселона» состоится сегодня, 11 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Матч

Ювентус - Барселона

Место и дата

11 апреля 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция

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