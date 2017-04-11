27 очков Томаса помогли «Бостону» обыграть «Бруклин»
В матче регулярного
чемпионата НБА «Бостон» в дома обыграл «Бруклин» со счетом 114:105 (28:13,
30:27, 32:37, 24:28).
Самым результативным стал игрок хозяев площадки Айзея Томас,
в его активе 27 очков.
«Бостон», одержавший 50-ю победу в основное время в «регулярке»,
занимает первое место в Восточной конференции, а «Бруклин» в ней же
расположился на 15-й строчке.
В следующем матче «Кельты» 13 апреля примут «Милуоки», а «Нетс»
в этот же день сыграют на выезде с «Чикаго».
НБА
Регулярный чемпионат
11 апреля 02:30, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 апреля 02:30, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически