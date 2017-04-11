27 очков Томаса помогли «Бостону» обыграть «Бруклин»

В матче регулярного чемпионата НБА «Бостон» в дома обыграл «Бруклин» со счетом 114:105 (28:13, 30:27, 32:37, 24:28).

Самым результативным стал игрок хозяев площадки Айзея Томас, в его активе 27 очков.

«Бостон», одержавший 50-ю победу в основное время в «регулярке», занимает первое место в Восточной конференции, а «Бруклин» в ней же расположился на 15-й строчке.

В следующем матче «Кельты» 13 апреля примут «Милуоки», а «Нетс» в этот же день сыграют на выезде с «Чикаго».

НБА

Регулярный чемпионат