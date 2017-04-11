«Ювентус» – «Барселона». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Барселоной».

Встреча пройдет на «Юветнус Стэдиум» в Турине и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в последний раз команды встречались в июне 2015 года в финале Лиги чемпионов, тогда команда Луиса Энрике одержала победу со счетом 3:1.