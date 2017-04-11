«Ювентус» – «Барселона». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
В рамках первого матча
1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Барселоной».
Встреча пройдет на «Юветнус Стэдиум» в Турине и начнется в
21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Напомним, в последний раз команды встречались в июне 2015 года в финале Лиги чемпионов, тогда команда Луиса Энрике одержала победу со счетом 3:1.
Матч
Место и дата
11 апреля 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция
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