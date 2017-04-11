«Боруссия» Д – «Монако». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграет с «Монако».

Встреча пройдет на «Сигнал Идуна Парк» в Дотмунде и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов немецкая команда обыграла «Бенфинку» (4:1 – по сумме двух встреч), а монегаски оказались сильнее «Манчестер Сити», одержав волевую победу по сумме двух встреч (6:6 - победа за счет мячей, забитых на поле соперника), уступив в первом матче со счетом 3:5.

Стоит отметить, что ранее обе команды ни разу между собой не встречались.