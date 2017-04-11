«Боруссия» Д – «Монако». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
В рамках первого матча
1/4 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграет с «Монако».
Встреча пройдет на «Сигнал Идуна Парк» в Дотмунде и начнется
в 21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов немецкая команда обыграла «Бенфинку» (4:1 – по сумме двух встреч), а монегаски оказались сильнее «Манчестер Сити», одержав волевую победу по сумме двух встреч (6:6 - победа за счет мячей, забитых на поле соперника), уступив в первом матче со счетом 3:5.
Стоит отметить, что ранее обе команды ни разу между собой не встречались.
Матч
Место и дата
11 апреля 21:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция
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