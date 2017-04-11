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Федор Емельяненко: Ведем переговоры о проведении турнира Bellator в России

Источник:  Russian СhicagoКомментарии

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко заявил, что ведет переговоры о проведении поединка в рамках турнира организации Bellator в России.

«Мы ведем переговоры о проведении турнира Bellator в России. Есть большая вероятность, что Bellator прилетит в Россию», - сказал Емельяненко в интервью американскому журналу Russian Сhicago.

Напомним, свой следующий поединок Емельяненко проведет против Мэтта Митриона. Бой запланирован на 24 июня и пройдет в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator 180. 

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