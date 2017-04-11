Федор Емельяненко: Ведем переговоры о проведении турнира Bellator в России
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко заявил,
что ведет переговоры о проведении поединка в рамках турнира организации
Bellator в России.
«Мы ведем переговоры о проведении турнира Bellator в
России. Есть большая вероятность, что Bellator прилетит в Россию», -
сказал Емельяненко в интервью американскому журналу Russian Сhicago.
Напомним, свой следующий поединок Емельяненко проведет против Мэтта Митриона. Бой запланирован на 24 июня и пройдет в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator 180.
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