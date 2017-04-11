«Майами» нанес «Кливленду» третье поражение кряду
В матче регулярного
чемпионата НБА «Майами» дома в овертайме обыграл «Кливленд» со счетом 124:121
(24:37, 32:23, 24:31, 28:17, 16:13).
Самым результативным игроком матча стал защитник гостевой
команды Дерон Уильямс, в его активе 35 очков.
«Майами» одержал 40-ю победу в сезоне и занимает девятое место в Восточной конференции, а «Кливленд» потерпел третье поражение кряду и с 51-й победой расположился на второй строчке.
В следующем матче «Хит» 13 апреля примет «Вашингтон», а «Кавальерс» в этот же день встретится с «Торонто».
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Место и дата
11 апреля 02:30, Америкэн Эйрлайнз Арена, Онлайн-трансляция
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