В «Мерседесе» во время гонки в Китае перепутали Росберга с Боттасом (видео)

Гоночный инженер «Мерседеса» во время гонки Гран-При Китая обратился к Валттери Боттасу, перепутав его с действующим чемпионом и экс-пилотом немецкой «конюшни» Нико Росбергом.

«Так, мы все еще можем занять четвертое место, Нико… Валттери, просто продолжай атаковать», - сказал инженер Боттасу за девять кругов до финиша.

Напомним, победителем гонки стал партнер 27-летнего финна по команде Льюис Хэмилтон. Второй - Себастьян Феттель («Феррари»), замкнул тройку лидеров Макс Ферстаппен («Ред Булл»).