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Отставка тренера Аргентины, поражение «Арсенала» аутсайдеру АПЛ и Bellator в России. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.

1. Лондонский «Арсенал» впервые в истории проиграл футбольному клубу «Кристал Пэлас».

2. Это поражение подопечных Арсена Венгера обновило сразу три антирекорда клуба.

3. Главный тренер сборной Аргентины по футболу Эдгардо Бауса отправлен отставку, после восьми матчей национальной команды.

4. Баскетбольный ЦСКА досрочно стал чемпионом регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ.

5. Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сначала заявил, что не станет биться с соотечественником Сергеем Харитоновым, а затем сообщил, что ведет переговоры о проведении в России поединка в рамках турнира организации Bellator.

6. США, Мексика и Канада подали совместную заявку на проведение ЧМ-2026.

7. Сегодня вечером (21:45 мск) состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и «Барселоны» Луис Энрике поделились на предматчевой пресс-конференции своими ожиданиями от противостояния. 

8. Тоже самое сделали главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель и наставник «Монако» Леонарду Жардим.

9. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и тренер Алексей Мишин включены в Зал славы фигурного катания.

10. Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова победила в финальном заплыве на 50 м брассом на чемпионате России, проходящем в Москве.

Видео дня: Десятка лучших голов и НХЛ сезона 2016/2017 и десятка лучших сэйвов в НХЛ сезона 2016/2017

Цитата дня: «Зенит» подходит к матчу со «Спартаком» разобранным», - Андрей Червиченко.

Именинник дня: Георгию Ярцеву – 69!

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