Сергей Игнашевич: Ничья с «Краснодаром» нас не устраивала, поэтому мы рисковали

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал результат матча 22-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:1).

- Безусловно, ничья с «Краснодаром» - это минус, потому что отрыв увеличился от «Спартака». По нашей игре, особенно в первом тайме, можно было понять, что мы старались навязывать контригру. Мы очень хорошо подготовились к этой игре. Знали, как будет атаковать «Краснодар», и постарались противопоставить им свой футбол. В концовке были моменты у наших ворот, поскольку счет 1:1 нас не устраивал, и мы рисковали.

Мы понимали, как играет «Краснодар». Они насыщают центральную зону большим количеством футболистов: Смолов, два крайних инсайда и футболисты центра поля. Крайние защитники подключаются вперед не так активно, а если подключаются, то играют опять же в центр на своих атакующих футболистов. Мы постарались насытить эту зону, и оттуда уже разбегаться в контратаки, - цитирует Игнашеыича «Матч ТВ».

Напомним, что после ничьей с «Краснодаром» ЦСКА набрал 43 очка в чемпионате России. Лидирует по-прежнему «Спартак» с 51 баллом.