По окончании сезона «Уфа» готова отпустить Семака в «Зенит»

Наставник «Уфы» Сергей Семак по окончании сезона может вернуться в «Зенит» на позицию главного тренера, сообщают «Известия».

По информации источника, между руководством петербургского и уфимского клубов уже существует договоренность, согласно которой «Уфа» беспрепятственно отпустит специалиста в «Зенит» в случае обращения петербургского клуба, а также заинтересованности самого Сергея Семака в подобном развитии событий.

По словам собеседника «Известий», перед тем, как отпустить Сергея Семака в «Уфу», руководство «Зенита» договорилось со своими коллегами из башкирского клуба о том, что те не будут препятствовать возвращению специалиста в случае появления вакансии главного тренера.



- Эту договоренность можно назвать джентльменской, так как официально она нигде не зафиксирована, никаких документов составлено не было, - сообщил источник.

Семак возглавил «Уфу» в декабре 2016 года. Срок соглашения со специалистом рассчитан на 1,5 года.