Шамиль Газизов: «Уфа» не будет препятствовать уходу Семака в «Зенит»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что башкирский клуб действительно готов отпустить Сергея Семака в «Зенит» по окончании сезона, если от питерского клуба поступит конкретное предложение.

- Возвращение Семака в «Зенит»? Почему бы и нет? Если они сделают предложение и Сергей Богданович даст на это свое согласие, то он, естественно, уйдет, - сказал «Известиям» Шамиль Газизов. - «Уфа» этому препятствовать не будет. Мы отдаем себе отчет, на каком этапе развития сейчас находится наш клуб, и благодарны людям, которые проходят этот путь с нами. Если Семак захочет уйти, мы его отпустим.

Ранее появилась информация, что по окончании сезона Семак может возглавить «Зенит».