Ещенко летом может покинуть «Спартак»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко летом может покинуть клуб, сообщают «Известия».

Контракт 33-летнего игрока истекает летом 2017 года, однако руководство клуба не спешит продлевать с ним договор. Более того, красно-белые и вовсе рассматривают вариант прекращения трудовых отношений с российским футболистом по окончании сезона.

По информации источника, тренерский штаб «Спартака» и лично главный тренер Массимо Каррера недовольны уровнем игры Андрея Ещенко. Итальянский специалист хочет видеть на позиции крайнего правого защитника более высококлассного футболиста, способного не только усилить оборонительную линию, но и добавить остроты атакующим действиям команды.

— По мнению Карреры, Ещенко не хватает профессионализма и класса, что сказывается на уровне его игры практически в каждом матче, — рассказал «Известиям» источник в московском клубе. — При этом тренерский штаб не может предъявить футболисту претензий в части самоотдачи — на тренировках Андрей старается делать всё, что от него требуют наставники, адекватно воспринимает критику, проводит работу над ошибками. И всё же на сегодня Каррера не видит смысла продлевать контракт с возрастным защитником. Специалист рассчитывает, что летом клуб сможет приобрести на эту позицию более квалифицированного молодого футболиста.

Защитник на правах свободного агента перешел в «Спартак» в июне 2016 года, подписав контракт с клубом по схеме «1+1». Всего за красно-белых футболист провел 21 матч, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.