«Лос-Анджелес» уволил генерального менеджера и главного тренера

Главный тренер клуба НХЛ «Лос-Анджелес» Дэррил Саттер отправлен в отставку, сообщает пресс-служба команды. Вместе с ним свой пост покинул генеральный менеджер Дин Ломбарди.

Причиной отставок стал неудовлетворительный результат команды в регулярном сезоне НХЛ. «Лос-Анджелес» занял 10-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф.

Саттер возглавил клуб в декабре 2011 года. Он дважды приводил команду к победе в Кубке Стэнли – в 2012 и 2014 годах.