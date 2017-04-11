Александр Ширко: В «Зените» чувствуется негативная атмосфера

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Александр Ширко полагает, что напряженная атмосфера в «Зените» едва ли позволит команде бороться за чемпионский титул.

- В «Зените» чувствуется негативная атмосфера. Игроки, тренер и агенты пытаются задеть друг друга. Но ведь уже много раз было доказано: ничего хорошего из этого никогда не выходит. В итоге в проигрыше оказываются все стороны.

А когда такие ситуации происходят в концовке чемпионата, когда команда ведет борьбу за чемпионство, — это еще хуже для клуба, – заявил Ширко.

После 22 туров «Зенит» отстает от лидирующего в чемпионате России «Спартака» на восемь очков.



