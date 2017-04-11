Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Сальников: Конкурентная среда в сборной, о которой мы мечтали десять лет назад, существует и развивается

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП), четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников уверен, что на чемпионат мира поедет сильнейшая сборная.

- Конкурентная среда в сборной, о которой мы мечтали лет десять назад, существует и развивается. Процесс обновления команды идет. Программа подготовки резерва «Я стану чемпионом» набирает обороты. И лидерам уже не так просто пройти в финал. Мы еще помним времена, когда у нас все соревнования закрывал один состав. Сейчас у нас есть полноценная команда на каждый турнир по каждой возрастной категории.  

Каждый старт дает пищу для размышлений, после каждого турнира проводится анализ, и на основе полученных данных строится дальнейшая подготовка. А спортсмены приобретают опыт, тем самым приумножая свои возможности. Мы стараемся проводить свою работу так, чтобы не начинать все с нуля. Может, обывателям представляется такая картина: закончился олимпийский цикл, все остановились, а потом снова начали движение с низкого старта. Нет, у нас процесс беспрерывный. После Олимпиады многие спортсмены имели всего 2 недели перерыва в тренировках. Для них новый цикл начался задолго до нового года. И молодые ребята тоже не тормозят, а наращивают обороты. Конкуренция это доказывает, что радует, - цитирует Сальникова «Российская газета». 

Чемпионат мира пройдет в июле в Будапеште. За путевки на мировое первенство будут бороться Юлия Ефимова, Евгений Рылов, Антон Чупков, Владимир Морозов, Никита Лобинцев, Данила Изотов, Сергей Фесиков, Евгений Лагунов, Анастасия Фесикова, чемпионы и призеры мира и Европы Александр Красных, Вероника Попова, Дарья Устинова, Светлана Чимрова и многие другие. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ефимова может провести сборы в Крыму и Сочи в 2017 годуРоссийская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что может провести сборы в Крыму и Сочи в 2017 году.Юлия Ефимова: Американским тренерам категорически запрещают со мной работатьЧетырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться в тренировочном процессе.Андрей Шабасов: По итогам сезона и чемпионата мира ставлю себе пятерку с минусомРоссийский пловец Андрей Шабасов подвел итоги своего выступления в сезоне.Раноми Кромовидьойо: После допинговых скандалов мое отношение к России и российским спортсменам никак не изменилосьТрехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Раноми Кромовидьойо после выступления на Кубке Сальникова-2016 в Санкт-Петербурге в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» высказала свое отношение к допинговым скандалам с участием российских спортсменов.Вероника Попова: Рада, что получилось завоевать первую личную медаль на чемпионатах мираПловчиха Вероника Попова в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» после выступления на Кубке Сальникова-2016 оценила выступление на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.Александр Красных: Второй доклад Макларена никак на нас не повлиялПловец Александр Красных после выступления на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге рассказал об отношении к российским спортсменам на чемпионате мира в Канаде.Сергей Колмогоров: Оцениваю выступление сборной на ЧМ в Виндзоре сдержанно, спокойно и оптимистичноГлавный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров оценил выступление национальной команды на чемпионате мира на короткой воде в канадском Виндзоре.Сборная России победила в комбинированной эстафете 4х100 м на ЧМ на короткой водеСборная России одержала победу в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира на короткой воде в канадском Виндзоре.Сборная России завоевала 14 наград на ЧМ по плаванию на короткой водеСборная России по плаванию на чемпионате мира на короткой воде завоевала 14 наград.Мужская сборная России победила в эстафете 4х100 м комплексом на ЧМ по плаваниюМужская сборная России завоевала золотые медали в комбинированной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.Мужская и женская сборные России вышли в финал чемпионата мира в комбинированной эстафетеВ канадском городе Виндзор продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В финал в комбинированной эстафете 4х100 метров вышли мужская и женская сборные России.Сборная России победила в комбинированной эстафете в финале ЧМ по плаванию на короткой водеМужская сборная России победила в комбинированной эстафете 4 по 50 метров в финале чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Канаде.Женская сборная России вышла в финал в эстафете 4х200 м на чемпионате мира по плаваниюВ канадском городе Виндзор продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В финал в эстафете кролем 4х200 м пробилась женская сборная России.Сборная России вышла в финал комбинированной эстафеты 4Х50 на чемпионате мира с первым временемВ канадском городе Виндзор проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В финал в комбинированной эстафете 4Х50 метров пробилась мужская сборная России.Россияне выиграли два золота в эстафетах на чемпионате мира в ВиндзореРоссийские пловцы завоевали две золотые медали в канадском Виндзоре, где проходит чемпионат мира на короткой воде.Россияне выиграли эстафету 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мираРоссийские спортсмены завоевали золотые медали в эстафете 4х100 метров вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.Красных завоевал серебро чемпионата мираРоссиянин Александр Красных завоевал серебряную медаль на дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.Ефимова проведет операцию в ИзраилеОбозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков узнал, где теперь будет лечиться четырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова.ВФП утвердила состав сборной России на ЧМ по плаванию на короткой водеПрезидент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что президиум ВФП утвердил состав сборной России для участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде.Сальников переизбран на пост президента ВФПДействующий президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников переизбран на этот пост по итогам отчетно-выборной конференции, сообщает «Р-Спорт».
Футбол
Александр Ширко: В «Зените» чувствуется негативная атмосфера
Футбол
«Спартак» – «Зенит». Главным арбитром назначен Александр Егоров, на матче будут работать пять судей
Футбол
Ещенко летом может покинуть «Спартак»
Футбол
По окончании сезона «Уфа» готова отпустить Семака в «Зенит»
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика