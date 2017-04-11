Владимир Сальников: Конкурентная среда в сборной, о которой мы мечтали десять лет назад, существует и развивается

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП), четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников уверен, что на чемпионат мира поедет сильнейшая сборная.

- Конкурентная среда в сборной, о которой мы мечтали лет десять назад, существует и развивается. Процесс обновления команды идет. Программа подготовки резерва «Я стану чемпионом» набирает обороты. И лидерам уже не так просто пройти в финал. Мы еще помним времена, когда у нас все соревнования закрывал один состав. Сейчас у нас есть полноценная команда на каждый турнир по каждой возрастной категории.

Каждый старт дает пищу для размышлений, после каждого турнира проводится анализ, и на основе полученных данных строится дальнейшая подготовка. А спортсмены приобретают опыт, тем самым приумножая свои возможности. Мы стараемся проводить свою работу так, чтобы не начинать все с нуля. Может, обывателям представляется такая картина: закончился олимпийский цикл, все остановились, а потом снова начали движение с низкого старта. Нет, у нас процесс беспрерывный. После Олимпиады многие спортсмены имели всего 2 недели перерыва в тренировках. Для них новый цикл начался задолго до нового года. И молодые ребята тоже не тормозят, а наращивают обороты. Конкуренция это доказывает, что радует, - цитирует Сальникова «Российская газета».

Чемпионат мира пройдет в июле в Будапеште. За путевки на мировое первенство будут бороться Юлия Ефимова, Евгений Рылов, Антон Чупков, Владимир Морозов, Никита Лобинцев, Данила Изотов, Сергей Фесиков, Евгений Лагунов, Анастасия Фесикова, чемпионы и призеры мира и Европы Александр Красных, Вероника Попова, Дарья Устинова, Светлана Чимрова и многие другие.