Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Лестер» подписал форварда из седьмого английского дивизиона

Источник:  Sky SportsКомментарии

Форвард Джош Гордон подписал контракт с «Лестером». 22-летний нападающий выступал за «Стаффорд Рейнджерс», который играет в седьмом по силе дивизионе Англии.

В нынешнем сезоне на счету Гордона 11 голов, а его команда занимает 14-е место в северной премьер-лиге.

«Я рад объявить, что подписал контракт с чемпионами Англии. С нетерпением жду начала новой главы мой жизни, приступаю к упорной работе», – написал Гордон на своей странице в Facebook.

Добавим, что контракт Гордона с клубом рассчитан на полтора года.

Напомним, один из лидеров нынешнего «Лестера» Джейми Варди пришел в клуб из «Флитвуд Таун», который выступал в пятом английском дивизионе.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джейми Каррагер: Я уважаю Венгера, но сейчас в «Арсенале» играют трусы, которые уклоняются от проблемБывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер подверг резкой критике волевые качества футболистов лондонского «Арсенала».Эден Азар: Мне всегда нравилось больше обводить, чем забиватьЭден Азар: Мне всегда нравилось больше обводить, чем забиватьИнтервью бельгийца из «Челси» еженедельнику France Football.Нехрустальный дворец. «Арсенал» сенсационно проиграл аутсайдеруНехрустальный дворец. «Арсенал» сенсационно проиграл аутсайдеру«Арсенал» крупно проиграл «Кристал Пэласу» и может вылететь из гонки за лигочемпионские места.Арсен Венгер: У меня нет настроения говорить о моем будущемГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после поражения от «Кристал Пэлас» (0:3) отказался отвечать на вопрос журналиста о своем будущем в клубе.Арсен Венгер: Мы проиграли слишком матчей и поплатились за этоГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» (0:3) в матче 32-го тура чемпионата Англии.«Арсенал» обновил три клубных антирекорда, уступив «Кристал Пэлас»«Арсенал» обновил три клубных антирекорда, уступив «Кристал Пэлас»Лондонский «Арсенал», уступив на выезде «Кристал Пэлас» (0:3), обновили сразу три клубных антирекорда.АПЛ. 32-й тур. «Кристал Пэлас» разгромил «Арсенал» и другие матчиРезультаты матчей 32-го тура чемпионата Англии.«Кристал Пэлас» впервые в истории обыграл «Арсенал»«Кристал Пэлас» дома обыграл «Арсенал» (3:0) в 32-м туре чемпионата Англии.Букмекеры считают, что матч «Кристал Пэлас» – «Арсенал» получится результативнымБукмекерские конторы выставили котировки на встречу 32-го тура чемпионата Англии, в которой «Кристал Пэлас» примет «Арсенал».Полузащитник «Эвертона» Баркли подрался в одном из баров Ливерпуля (видео)Полузащитник «Эвертона» Росс Баркли оказался в непростой ситуации во время отдыха в одном из баров Ливерпуля.Итальянец Риццоли рассудит «Баварию» и «Реал» в МюнхенеСтали известны имена арбитров, которые обслужат первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.Арсен Венгер: «Арсенал» помог Окслейд-Чемберлену пройти путь становления, он должен остаться в клубеГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопросы журналистов в преддверии матча 32-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас», который состоится сегодня и стартует в 22.00 мск.Моуринью хочет, чтобы «МЮ» приобрел этим летом ОзилаПолузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил может покинуть столичный клуб грядущим летом.Хосеп Гвардиола: Эмери был прав, сказав мне, что Давид Сильва – игрок для «Барселоны»Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил полузащитника «горожан» Давида Сильву, отметив его сильные стороны.«Манчестер Сити», «Арсенал» и «Атлетико» ведут борьбу за форварда сборной ФранцииФорвард «Лиона» Александр Ляказетт может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Daily Mirror.Жозе Моуринью: Если у вас есть Ибрагимович, вы можете «сломать» любого соперникаЖозе Моуринью: Если у вас есть Ибрагимович, вы можете «сломать» любого соперникаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пообщался с клубной пресс-службой после гостевой победы над «Сандерлендом» в 32-м туре АПЛ.«Манчестер Сити» опережает «Челси» в борьбе за Алексиса СанчесаКак сообщает Cooperativa, нападающий Алексис Санчес близок к переходу в «Манчестер Сити».День в истории. Венсану Компани исполнился 31 годСегодня отмечает день рождения защитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Венсан Компани. Ему исполнился 31 год.«Эвертон» обыграл «Лестер» и догнал «Арсенал»«Эвертон» дома взял верх над «Лестером» (4:2) в 32-м туре чемпионата Англии.Лукаку забил два мяча «Лестеру» и упрочил лидерство в списке бомбардиров АПЛНападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку дважды поразил ворота «Лестера» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии.
Футбол
Александр Ширко: В «Зените» чувствуется негативная атмосфера
Футбол
«Спартак» – «Зенит». Главным арбитром назначен Александр Егоров, на матче будут работать пять судей
Футбол
Ещенко летом может покинуть «Спартак»
Футбол
По окончании сезона «Уфа» готова отпустить Семака в «Зенит»
все новости
Лестер Сити
Лестер Ситикалендарьстатистика
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости