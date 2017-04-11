«Лестер» подписал форварда из седьмого английского дивизиона
Форвард Джош Гордон
подписал контракт с «Лестером». 22-летний нападающий выступал за «Стаффорд
Рейнджерс», который играет в седьмом по силе дивизионе Англии.
В нынешнем сезоне на счету Гордона 11 голов, а его команда занимает 14-е место в северной премьер-лиге.
«Я рад объявить, что подписал контракт с чемпионами Англии. С нетерпением жду начала новой главы мой жизни, приступаю к упорной работе», – написал Гордон на своей странице в Facebook.
Добавим, что контракт Гордона с клубом рассчитан на полтора года.
Напомним, один из лидеров нынешнего «Лестера» Джейми Варди пришел в клуб из «Флитвуд Таун», который выступал в пятом английском дивизионе.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически