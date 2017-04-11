Кавани представил свои условия продления контракта с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани ведет непростые переговоры с клубом о продлении действующего контракта.

30-летний уругваец выдвинул руководству команды ряд условий. В частности, он хочет, чтобы в его контракте не было пункта о штрафе за позднее возвращение из отпуска, рассчитывает на оплату своих налогов клубом, а также надеется пересмотреть принципы распределения прав на использование его бренда, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на портал Goal.com.



Цвета «ПСЖ» Эдинсон Кавани защищает с 2013 года. Его нынешний контракт действует до 2019 года.

