Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кавани представил свои условия продления контракта с «ПСЖ»

Источник:  Газета.RuКомментарии

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани ведет непростые переговоры с клубом о продлении действующего контракта.

30-летний уругваец выдвинул руководству команды ряд условий. В частности, он хочет, чтобы в его контракте не было пункта о штрафе за позднее возвращение из отпуска, рассчитывает на оплату своих налогов клубом, а также надеется пересмотреть принципы распределения прав на использование его бренда, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на портал Goal.com.

Цвета «ПСЖ» Эдинсон Кавани защищает с 2013 года. Его нынешний контракт действует до 2019 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хавбек «Андерлехта» Тилеманс, которым интересуется «Спартак», близок к переходу в «Монако»Полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманс близок к переходу в «Монако», сообщает Scouted Foootball.Гонсало Игуаин: В матче с «ПСЖ» у «Барселоны» был выходной, больше такого не повторитсяФорвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Барселоной».«Манчестер Сити», «Арсенал» и «Атлетико» ведут борьбу за форварда сборной ФранцииФорвард «Лиона» Александр Ляказетт может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Daily Mirror.Унаи Эмери: Кавани прибавляет, он находит новые способы забивать голыГлавный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился впечатлениями после матча против «Генгама» в 32-м туре чемпионата Франции (4:0). Он отметил игру нападающего Эдинсона Кавани.Лига 1. 32-й тур. «Тулуза» и «Марсель» сыграли вничью, «ПСЖ» разгромил «Генгам» и другие матчиВсе матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».«ПСЖ» разгромил «Генгам», Кавани сделал дубльМатч 32-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Генгамом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «ПСЖ».«Монако» укрепил лидерство в чемпионате Франции, обыграв «Анже»«Анже» дома уступил «Монако» (0:1) в 32-м туре чемпионата Франции.Советник Гризманна: Помимо «МЮ», на моего клиента претендуют «Челси» и...Советник Гризманна: Помимо «МЮ», на моего клиента претендуют «Челси» и...Эрик Ольхатс, советник форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны других команд.Дубль Балотелли помог «Ницце» обыграть на выезде «Лилль»Футболисты «Ниццы» в матче 32-го тура чемпионата Франции обыграли в гостях «Лилль» со счетом 2:1.Н'Голо Канте: Во Франции мне говорили, что таких игроков, как я, полноПолузащитник «Челси»" Н'Голо Канте рассказал о начале своего спортивного пути.Дино Дзофф: Меня не впечатлил камбэк «Барселоны» в матче с «ПСЖ»Бывший голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Дино Дзофф поделился ожиданиями от предстоящей встречи туринского клуба с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов.Жиру может вернуться в чемпионат Франции по окончании сезонаФорвард лондонского «Арсенала» Оливье Жиру может перейти в «Марсель». Об этом сообщает France Football.Мончи может перейти в «ПСЖ»Спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Мончи может воссоединиться с тренером Унаи Эмери в «Пари Сен-Жермен».«Марсель» потратит 100 миллионов евро на трансферы в межсезоньеРуководство «Марселя» готовится серьезно усилить команду в летнее трансферное окно. На приобретение новых игроков будет выделено не менее 100 миллионов евро.Корентен Толиссо: Было бы непросто отказать «Ювентусу»Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо рассказал, где он хотел бы продолжить карьеру.Альваро Мората: Видимо, Конте звонит мне на старый телефонФорвард мадридского «Реала» Альваро Мората прокомментировал информацию о возможном переезде в «Челси», а также порассуждал на тему приобретений «сливочных».«Интер» рассматривает кандидатуру Сампаоли«Интер» может обратиться к кандидатуре аргентинца Хорхе Сампаоли при выборе нового главного тренера, сообщает Football Italia.Хатем Бен Арфа – о своем положении в «ПСЖ»: Все это похоже на наказаниеПолузащитник «ПСЖ» Хатем Бен Арфа, ставший игроком столичного клуба минувшим летом,Леонарду Жардим: Не нравится отношение к команде. Пашем полтора года, а нас критикуют за один матч в финалеПосле победы над «Лиллем» (2:1) тренер «Монако» Леонарду Жардим в интервью газете L’Equipeвернулся к предыдущему матчу против «ПСЖ» в финале Кубка французской лиги (1:4).Пепе отклонил предложение с зарплатой в 12 млн евро ради выступления в Лиге чемпионовЗащитник мадридского «Реала» Пепе принял решение покинуть испанский клуб по окончании текущего сезона.
Футбол
Александр Ширко: В «Зените» чувствуется негативная атмосфера
Футбол
«Спартак» – «Зенит». Главным арбитром назначен Александр Егоров, на матче будут работать пять судей
Футбол
Ещенко летом может покинуть «Спартак»
Футбол
По окончании сезона «Уфа» готова отпустить Семака в «Зенит»
все новости
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Эдинсон Кавани
Эдинсон Каванивсе новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости