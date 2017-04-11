Кавани представил свои условия продления контракта с «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани ведет непростые переговоры с клубом о продлении действующего контракта.
30-летний уругваец выдвинул руководству команды
ряд условий. В частности, он хочет, чтобы в его контракте не было
пункта о штрафе за позднее возвращение из отпуска, рассчитывает на оплату
своих налогов клубом, а также надеется пересмотреть принципы распределения прав
на использование его бренда, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на портал Goal.com.
Цвета «ПСЖ» Эдинсон Кавани защищает с 2013 года. Его нынешний контракт действует до 2019 года.
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