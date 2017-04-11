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Денис Смолдарев: Рассчитываю устроить с Расуловым «зарубу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Эстонский боец смешанного стиля поделился мнением о предстоящем поединке против россиянина Салимгерей Расулова, который состоится 20 мая в Санкт-Петербурге на турнире ACB 61.

«По поводу боя и того, что мне дали в соперники Салимгерея. Я сам попросился драться как можно скорее. Когда я узнал, что 20 мая в Питере будет турнир, я настаивал на том, чтобы меня поставили именно на него. У меня никогда не стояло вопроса «Будешь драться с тем или нет», просто приходит смс от менеджера «дерешься такого-то числа с тем-то» и все.

По поводу Салимгерея: ну а кого мне ставить? Я тут недавно зашел на рейтинги АСВ и увидел себя чуть ли не на последней строчке, я с этим категорически не согласен. Пусть в АСВ у меня рекорд 0-1. Но рекорд у меня вроде получше, чем у остальных ребят, которые стоят на 3 и 4 позициях, с рекордами 5-5. Естественно нужно драться с Салимгереем, он бывший чемпион. Нужно доказывать, что я топ, что я на высоте. Я рассчитываю устроить с ним «зарубу», к тому же он очень подходящий для этого боец. Он умеет, как драться, так и бороться, с ним можно показать очень зрелищный поединок», - сказал Смолдарев.

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Сергей Ващенко
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