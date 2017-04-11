Вячеслав Колосков: Тройная заявка – фантазия, Канада и США могли бы справиться без Мексики

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об идее тройной заявки США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира 2026 года.

«С моей точки зрения такая тройная заявка – фантазия. Понятно, что в США и Канаде язык, образ жизни примерно одинаковые. А Мексика – это, можно сказать, совсем другая галактика по всем показателям, - сказал Колосков по телефону. - Да, они относятся к одной конфедерации, но это не облегчит жизнь участникам финального турнира.

Я думаю, что Канада и США могли бы и вдвоем справиться. Причем такую совместную заявку я бы поддержал. Сейчас в США бум футбола, команда постоянно участвует в финальных турнирах, там огромное количество студенческих команд, великолепно развит женский футбол. В общем, там спорт развит», – приводит «Р-Спорт» слова Колоскова.

Напомним, чемпионат мира 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 команд.