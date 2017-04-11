Сноубордист Теймуров: По условиям для тренировок Сочи до Европы не дотягивает
Победитель одного из соревнований в рамках сноубордического
лагеря в красной Поляне Марк Теймуров из Санкт-Петербурга объяснил, почему
российским райдером пока тяжело показывать высокие результаты на мировом
уровне.
- Сочи - безусловно лучший горнолыжный курорт в России. Но
здесь, к сожалению, не так много парков – могли бы сделать больше и лучше.
Поэтому по инфраструктуре его можно сравнивать с лучшими европейскими
курортами, но по условиям для тренировок пока не дотягиваем еще.
- Твой соперник по
финалу сказал, что для того, чтобы выигрывать что-то на мировом уровне, надо,
как Подладчиков, переезжать за границу. Ты с этим согласен?
- Отчасти я с этим согласен, потому что мы, к
сожалению, очень редко выезжаем за границу по сравнению со всеми мировыми
райдерами. И парков у нас очень мало – можно по пальцам пересчитать, да и те,
что есть – не такого уровня, как будут на Олимпиаде. Нужно, чтобы наша
Федерация и спонсоры какие-то, банки, например, прилагали усилия к тому, чтобы
сборная больше ездила. Ребята у нас очень стойкие, упертые – мы этим славимся,
так что, есть все шансы выигрывать Олимпиады, но нужно финансирование, тренеры
хорошие.