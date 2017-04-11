Сноубордист Теймуров: По условиям для тренировок Сочи до Европы не дотягивает

Победитель одного из соревнований в рамках сноубордического лагеря в красной Поляне Марк Теймуров из Санкт-Петербурга объяснил, почему российским райдером пока тяжело показывать высокие результаты на мировом уровне.

- Сочи - безусловно лучший горнолыжный курорт в России. Но здесь, к сожалению, не так много парков – могли бы сделать больше и лучше. Поэтому по инфраструктуре его можно сравнивать с лучшими европейскими курортами, но по условиям для тренировок пока не дотягиваем еще.

- Твой соперник по финалу сказал, что для того, чтобы выигрывать что-то на мировом уровне, надо, как Подладчиков, переезжать за границу. Ты с этим согласен?

- Отчасти я с этим согласен, потому что мы, к сожалению, очень редко выезжаем за границу по сравнению со всеми мировыми райдерами. И парков у нас очень мало – можно по пальцам пересчитать, да и те, что есть – не такого уровня, как будут на Олимпиаде. Нужно, чтобы наша Федерация и спонсоры какие-то, банки, например, прилагали усилия к тому, чтобы сборная больше ездила. Ребята у нас очень стойкие, упертые – мы этим славимся, так что, есть все шансы выигрывать Олимпиады, но нужно финансирование, тренеры хорошие.

