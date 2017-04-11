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«Севилья» готова отпустить Сампаоли в сборную Аргентины за финансовую компенсацию

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли близок к переходу в сборную Аргентины.

Испанский клуб готов отпустить 57-летнего специалиста в сборную родной страны, если ему будет выплачена компенсация в размере 1,5 миллиона евро. Действующий контракт Сампаоли с «Севильей» действует до лета 2019 года.

Ранее сообщалось, что Сампаоли дал принципиальное согласие возглавить сборную Аргентины, но он хотел бы подписать соглашение до 2022 года.

Прежний главный тренер аргентинцев Эдгардо Бауса 10 апреля был снят своего поста.

Напомним, в 2015 году Хорхе Сампаоли привел к победе на Кубке Америки национальную команду Чили.

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