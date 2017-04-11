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Эдгар Манучарян: Я не приехал в «Урал» считать дни и получать деньги

Источник:  Znak.comКомментарии

Нападающий «Урала» Эдгар Манучарян рассказал, почему после завершения прошлого сезона уехал из Екатеринбурга играть в чемпионате Таиланда.

- Я чувствовал, что не могу как-то помочь команде. Хотел для себя что-то новое открыть, поиграть в новой стране. Но ты никогда не знаешь, что будет завтра. И так получилось, что вернулся обратно. Я благодарен Григорию Викторовичу (президент «Урала» — Znak.com) за то, что он пошел мне навстречу. Конечно, я не приехал сюда считать дни и получать деньги. Все знают, что я могу помочь команде, — цитирует Манучаряна Znak.com.

Нападающий «Урала» после возвращения забил победный гол в матче с махачкалинским «Анжи». 

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